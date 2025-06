Revue presse Sénégal : Entre ambitions de rupture et urgences sociales, l’État face à ses responsabilités

Bonjour et bienvenue sur Kewoulo. Dans cette revue de presse, en ce jeudi 26 juin 2025 nous explorons ensemble les sujets brûlants, les enjeux majeurs et les révélations inédites qui rythment l’actualité sénégalaise. Restez avec nous pour tout savoir, sans détour.

Politique et Gouvernance

Le Soleil titre sur les directives du chef de l’État, marquant un recentrage du pouvoir exécutif avec une volonté de cadrage des priorités nationales.

Sud Quotidien met en avant Bassirou Diomaye Faye face aux réalités du pouvoir, soulignant les attentes fortes à l’égard du président.

Yoor-Yoor revient sur le discours de Sonko au Forum économique mondial, où il a exposé sa vision pour le Sénégal 2050, un projet ambitieux de transformation structurelle.

Tribune, WalfQuotidien et Le Quotidien dénoncent une situation où la presse est menacée, mettant en cause des poursuites contre le journaliste Bachir Fofana.

Le pouvoir exécutif affiche une volonté de clarification stratégique à travers de nouvelles directives, tandis que des figures comme Ousmane Sonko projettent une vision à long terme pour le pays. Toutefois, la tension autour des libertés publiques, notamment celles de la presse, souligne la nécessité d’un équilibre entre gouvernance ferme et respect des droits fondamentaux.

Économie et Finances

L’Obs dévoile les secrets de la loi de finances rectificative, marquant un réajustement budgétaire dans un contexte de pression sociale et économique.

Rewmi rapporte un nouveau contrat de 55 milliards FCFA pour l’électrification rurale, une avancée significative pour les zones non desservies.

Les ajustements budgétaires en cours traduisent une adaptation face aux défis économiques actuels. Par ailleurs, l’engagement en faveur de l’électrification rurale illustre une orientation vers une croissance inclusive, bien que la transparence dans la gestion des ressources reste attendue.

Justice et Droits

Libération recense près de 39 846 victimes dans un dossier en cours, illustrant une crise sécuritaire ou sociale sous-jacente.

Source A évoque 3 morts et des blessés dans une affaire violente, appelant à une enquête parlementaire, demandée aussi par Rewmi.

Les chiffres préoccupants liés aux violences et aux victimes, ainsi que les appels à une enquête parlementaire, témoignent d’un besoin accru de justice sociale et de reddition de comptes. Le renforcement de l’État de droit reste un pilier pour garantir la stabilité et la cohésion nationale.

Santé et Société

L’Info titre : “Dakar tousse sous la vague virale”, signalant un retour de maladies respiratoires ou d’une nouvelle épidémie en circulation.

L’AS et Les Échos alertent sur l’explosion de l’obésité et des maladies liées à l’alimentation, notamment chez les jeunes, en lien avec une mauvaise hygiène de vie.

La résurgence de maladies virales à Dakar interpelle sur la nécessité de renforcer le système de veille sanitaire. En parallèle, les problématiques de santé publique liées à l’alimentation soulignent l’urgence d’une politique nutritionnelle efficace, surtout chez les jeunes.

Sports

Rewmi Sports revient sur Nicolas Jackson, non retenu par Chelsea, alors que Point Actu et Record parlent des Lionnes qui lancent leur préparation pour les prochaines échéances.

Tribune Sport annonce un face-à-face explosif entre Niang Bu Ndaw et Amanekh, tandis que Les Lions de la lutte poursuivent les entraînements pour Marius Ndiaye.*

La dynamique sportive reste un facteur d’unité et de mobilisation nationale. Qu’il s’agisse de la préparation des Lionnes ou des affiches de lutte très suivies, le sport continue de jouer un rôle social et culturel essentiel, tout en offrant des perspectives de rayonnement international.

Merci d’avoir suivi cette Revue de Presse avec nous, continuez à nous suivre pour plus d’informations tout au long de la journée.