Revue presse Sénégal :ente gouvernance à l’épreuve, monde rural en alerte et football fédérateur

Bonjour et bienvenue sur Kéwoulo. Dans cette revue de presse, en ce mardi 06 janvier 2026 nous explorons ensemble les sujets brûlants, les enjeux majeurs et les révélations inédites qui rythment l’actualité sénégalaise. Restez avec nous pour tout savoir, sans détour.

Politique et Gouvernance

WalfQuotidien parle de « rupture chimérique », pointant une rationalisation des dépenses publiques qui peine à produire des effets visibles.

EnQuête évoque une rupture sous surveillance, soulignant la pression politique, sociale et institutionnelle qui pèse sur l’Exécutif.

Tribune et Direct News relaient un discours plus offensif du Premier ministre Ousmane Sonko, qui multiplie les annonces face au désarroi des paysans.

La rupture proclamée par les nouvelles autorités est désormais confrontée à l’épreuve du réel. Entre promesses fortes, attentes populaires élevées et contraintes héritées, le pouvoir joue sa crédibilité. La presse révèle une gouvernance sous pression, où chaque décision est scrutée, commentée et jugée à l’aune des résultats concrets plus que des discours.

Économie et monde rural

Le Soleil annonce une mobilisation exceptionnelle de 181 milliards FCFA pour acheter 450 000 tonnes, un effort budgétaire inédit.

Yoor-Yoor, L’Info et L’Évidence alertent sur un secteur en crise, entre dysfonctionnements logistiques, colère des producteurs et incertitudes sur la commercialisation.

Rewmi titre : « Le PM à la rescousse des paysans », signe que l’État tente d’éteindre un front social sensible.

La campagne arachidière confirme que l’économie rurale demeure le talon d’Achille de l’État. Les annonces financières, aussi ambitieuses soient-elles, ne suffisent pas à dissiper les inquiétudes des producteurs. Tant que les mécanismes de commercialisation resteront fragiles, l’arachide continuera d’être un baromètre social et politique à haut risque.

Justice et affaires judiciaires

Le Point et Libération reviennent sur la libération de Mabintou Diaby et de son fils.

Observateur met en avant El Malick Ndiaye face à l’orage judiciaire.

Les dossiers judiciaires en cours exposent une justice placée au centre du débat national. Chaque décision renforce ou fragilise la confiance des citoyens dans l’État de droit. Plus que jamais, l’institution judiciaire est attendue sur sa capacité à trancher avec équité, loin des soupçons d’instrumentalisation politique.

Société et faits divers

Libération dévoile les secrets du studio « Made in Senegal », entre espoir culturel et zones d’ombre.

Point Actu et L’Évidence s’inquiètent de dérives sociétales, notamment liées aux réseaux sociaux et à TikTok.

Derrière la vitalité culturelle et l’essor du numérique, la société sénégalaise révèle des fissures profondes. Les dérives observées sur les réseaux sociaux traduisent un malaise social latent, notamment chez la jeunesse, en quête de repères, d’opportunités et de reconnaissance dans un contexte économique incertain.

Sport

La CAN 2025 domine l’actualité sportive : qualification de l’Égypte, démonstration du Nigeria, affiches Maroc–Cameroun.

Record et Point Actu Sport saluent les performances africaines et l’intensité de la compétition.

Dans un climat national tendu, le sport demeure une valeur refuge. Les performances sur la scène africaine offrent des moments de communion et d’espoir, rappelant que le football reste un puissant facteur d’unité et de fierté collective, capable de transcender, le temps d’un match, les fractures du quotidien.

