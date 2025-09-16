Revue presse Sénégal : Crises sociales, tensions judiciaires et espoirs sportifs : le Sénégal face à ses défis

Bonjour et bienvenue sur Kéwoulo. Dans cette revue de presse, en ce Mardi 16 septembre 2025 nous explorons ensemble les sujets brûlants, les enjeux majeurs et les révélations inédites qui rythment l’actualité sénégalaise. Restez avec nous pour tout savoir, sans détour.

Politique et Gouvernance

Le Soleil alerte sur « L’angoisse des lâchers d’eau », symbole des défis liés à la gestion hydraulique.

Sud Quotidien titre : « Entre souveraineté et incertitudes », revenant sur les accords de pêche et leurs conséquences.

Tribune met en avant Sonko qui accuse le FMI de « tricherie » dans la gestion économique.

Point Actu et Quotidien insistent sur le rôle des ministres Déthié Fall et Jean-Baptiste Diouf dans la relance des chantiers et la stabilité institutionnelle.

La scène politique se reconfigure entre volonté de rupture et continuité, mais les attentes citoyennes demeurent immenses.

Justice et affaires judiciaires

Libération souligne que « le PJF lance ses filets » et multiplie les actions contre les réseaux criminels.

Les Échos parle de « massacre judiciaire » autour du dossier Mohamed Dieng.

L’Info évoque un bras de fer judiciaire : « Mansour Faye brise l’ossature des poursuites ».

Rewmi et WalfQuotidien insistent sur les passations de services ministérielles, perçues comme une continuité de l’État sous tension.

Plus que jamais, la crédibilité de l’État de droit dépendra de la capacité de la justice à se démarquer des influences partisanes.

Économie et Finances publiques

Direct News évoque des populations qui « se sentent abandonnées », signe des tensions sociales liées à la pauvreté et à l’inflation.

Le Point révèle que la DER/FJ a débloqué 1,7 milliard FCFA pour 1 000 GIE, un souffle pour l’entrepreneuriat.

Source A rappelle la dépendance aux denrées importées : « Soora Faye et le riz du Covid ».

Les appuis conjoncturels ne suffisent plus, seule une refondation des politiques économiques pourra répondre à la fracture sociale.

Société et faits divers

EnQuête titre : « Des cris tout-bas », sur les drames silencieux des inondations.

L’Obs enquête sur « les dessous d’un portefeuille hors norme », révélant les soupçons autour des fortunes.

Source A évoque aussi les « gâtéries » de Tata Aïda, dans un ton plus sociétal.

Le malaise social est amplifié par la défiance vis-à-vis des élites, mettant à l’épreuve la cohésion nationale.

Sport

Record célèbre Pape Matar Sarr et Pape Gueye, symboles d’une génération montante.

Stades s’intéresse aux chocs de la Ligue des Champions, reflétant l’intérêt des Sénégalais pour le football européen.

Rewmi Sports et Point Actu Sport se concentrent sur la gouvernance sportive et les JO Dakar 2026, avec la FIFA qui prépare déjà les sanctions liées aux incidents récents.

Entre exploits individuels et organisation des JO 2026, le sport incarne à la fois l’espoir et le défi d’un Sénégal qui veut briller sur la scène mondiale.

Merci d’avoir suivi cette Revue de Presse avec nous, continuez à nous suivre pour plus d’informations tout au long de la journée.