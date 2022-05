Revue de la presse: Suivez la revue de la presse du 30 mai 2022 de RFM

Suivez la revue de la presse du 30 mai 2022 de RFM. L’observateur revient sur l’incendie qui s’est déclaré dans l’hôpital Abdoul Aziz Sy de Tivaoune. Cinq personnes ont été entendu à la police pour les besoins de l’enquête. Il leurs est reproché de ne pas avoir surveiller des bébés alors que ceux ci étaient sous leurs responsabilités.

Une enquête est ouverte sur deux médecins pédiatres, deux sages femmes et une aide infirmière par la Division des investigations criminelles, pour connaître leurs responsabilités dans l’incendie survenu la nuit du mercredi qui a occasionné la perte de 11 nourrissons. Deux personnes sont toujours en garde à vue, une sage femme et une aide infirmière. Plus de cinquante personnes ont été auditionnées.

Les 11 bébés ont étaient enterrés au cimetière de Tivaoune. Cependant, selon Ahmed Soumaré, c’est 17 nourrissons qui ont péris et non 11.