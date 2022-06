Revue de la presse: Suivez la revue de la presse du 3 juin 2022 de RFM

Suivez la revue de la presse du 3 juin 2022 de RFM. Le Sénégal doit renforcer son secteur de sécurité. Car il faut noter qu’une grande saisie d’un bateau contenant des armes, des minutions et autres a été faite au niveau du port de Dakar par les services de Douanes il ya de cela quelques mois.

Car dans ce sens, il faut noter que la ville de Thiés se trouve être le lieu de monopolisation de drogue plus précisément le chanvre indien selon le quotidien. La police nationale a fait savoir qu’il a eu à mettre la main sur plusieurs centaines de kilo de chanvre indien.

La société civile appelle les populations, les acteurs politiques et le gouvernement à plus de sérénité pour la paix et la stabilité de notre pays.