Revue de la presse: Suivez la revue de la presse du 25 mai 2022 de 2A TV

Suivez la revue de la presse du 25 mai 2022 de 2A TV. Les élections législatives de tous les problèmes. Le conseil constitutionnel sauve Yewwi Askan Wi et Benno Bokk Yakkar. Aliou Tine, Sidy Gassama et autres félicitent et louent la décision du conseil constitutionnel. Cependant il faut noter que Gueum Sa Bopp, Mamadou Diop de Croix, Fadel Barro et autres invalidés.

Les sept sages remettent les pendules à l’heure, et acceptent les listes de Benno Bokk Yakkar et de YAW, et ils ont été félicité par Alione Tine et les autres de la société civile.

Cependant il faut noter que Aminata Touré n’a pas aimé l’appel de Oumane Sonko envers les jeunes. elle demande qu’il soit sanctionné dans les urnes.