Revue de la presse: Suivez la revue de la presse du 20 mai 2022 de RFM

Suivez la revue de la presse du 20 mai 2022 de RFM. Le film de “Adji Sarr Ousmane Sonko” se poursuit. Ce mercredi et jeudi, le doyen des juges a entendu la masseuse Aissata Bâ dite Maman collègue d’Adji Sarr. Son compère Sidy Ahmed Mbaye aussi a été entendu par le juge.

Aïssata Ba de préciser qu’elle n’était pas au courant de se que Adji Sarr faisait avec Ousmane Sonko, et personnellement elle ne prenait pas les libertés qu’ Adji prenait avec les clients.

Selon Sidy Ahmed Mbaye, c’est lui qui a fait entré Mamour Diallo dans cette histoire. Car selon lui, “j’ai fait appel à Mamour Diallo car aucune des organisations des féministes n’a répondu à notre appel. Je connais l’avocat Pape So, et c’est lui qui m’a mis en rapport avec le gynécologue, et je n’est aucun rapport avec Dior Diagne.”

En ce qui concerne les députés Biaye et Sall, ils sont condamnés à 2 ans de prison, et dont 3 mois fermes.