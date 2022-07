Suivez la revue de la presse du 12 juillet 2022 de RFM. Pape Mamadou Seck faisant partie des 13 présumés terroristes arrêtés ce 17 juin s’est évadé du pavillon spécial de l’hôpital Aristide le Dantec. Il faut savoir que Pape Mamadou Seck est un agent des Impôts et Domaines.

Ils ont été arrêtés avec douze autres personnes et sont soupçonnés de terrorisme, et vouloir mettre le feu à la centrale électrique des Caps des Biches. Il faisait partie des forces spéciales, et souffrait d’une maladie qui nécessité des soins, ce qui lui a valu son transfert au pavillon spécial.