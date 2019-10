Retrouvailles entre Abdoulaye Wade et Macky Sall : Thierno Alassane Sall dévoile le deal secret...

Lors de l’inauguration de la Mosquée Massalikoul Janaane, les anciens compagnons, Macky Sall et Me Abdoulaye Wade, se sont réconciliés. Pour matérialiser cette « paix », Macky Sall devrait même recevoir l’ancien président au Palais, d’après le quotidien « Les Echos ».

Toutefois, pour Thierno Alassane Sall, ancien ministre de Macky Sall avant de démissionner, les deux hommes ont un deal secret. « Macky Sall cherche à sauver sa peau après son départ du pouvoir et Me Abdoulaye Wade négocie une amnistie pour son fils », a-t-il confié dans des propos repris par le journal « L’AS ».

À l’en croire, le régime de Macky Sall essaie d’enterrer l’affaire du pétrole et du gaz avec une prétendue paix sociale. « Le Sénégal a vécu des moments difficiles liés à l’histoire du pétrole et du gaz. Le régime de Macky Sall essaie d’enterrer cette question, de la noyer, sur de prétendues retrouvailles et de paix sociale« , dit-il.