Retour des pèlerins sénégalais : La délégation générale au pèlerinage dément toute situation d’abandon

La Délégation générale au pèlerinage (DGP) a démenti toute situation d’abandon. Dans un communiqué publié ce lundi 16 juin, la DGP a tenu à rassurer l’opinion publique : aucun pèlerin encadré par ses services n’a été laissé en rade en Arabie saoudite. Selon la Délégation, le retour des fidèles s’effectue progressivement et dans des conditions maîtrisées.

La Délégation assure rester pleinement mobilisée, en coordination étroite avec la compagnie nationale, pour garantir à tous les pèlerins un retour sécurisé, confortable et sans heurts.

À ce jour, plus de 17 vols ont déjà quitté Djeddah à destination de Dakar, dans le cadre du retour programmé des pèlerins sénégalais.

Les vols retour, initialement prévus entre le 13 et le 16 juin, ont pu être anticipés dès le 11 juin, grâce à une collaboration étroite avec Air Sénégal SA. Toutefois, la DGP a annoncé l’annulation des vols n°4 et n°5, prévus respectivement les 15 et 16 juin, sans préciser les raisons de cette décision.

Air Sénégal a, depuis, communiqué un nouveau calendrier de réacheminement : vol 4 reprogrammé au 18 juin, vol 5 reprogrammé au 19 juin.