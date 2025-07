Restitution des bases militaires françaises : La cérémonie officielle s’est tenue au Camp Geille de Ouakam

Ce jeudi 17 juillet 2025, la cérémonie de restitution des bases des Éléments français au Sénégal s’est déroulée au camp Geille de Ouakam, marquant ainsi la fin de la présence militaire française au Sénégal. Présidée par le Général de corps d’armées Mbaye Cissé, Chef d’État-Major Général des Armées sénégalaises, la cérémonie a officialisé le transfert complet des installations.

Transfert officiel des installations

La cérémonie a notamment inclus une prise d’armes et des allocutions du Général de division Pascal Ianni, commandant français pour l’Afrique, et du Général de corps d’armée Mbaye Cissé. Ce transfert fait suite à une série de restitutions d’emprises militaires françaises au Sénégal ces derniers mois, dont la station d’émission inter-armée de Rufisque en juillet 2025 et le quartier « Contre-Amiral Protet » sur le port de Dakar en mai 2025. La station de Rufisque, opérationnelle depuis 1960, assurait les communications sur la façade atlantique sud.