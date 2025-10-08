Désordre, embouteillages, pagaille, anarchie, sont le lot quotidien des thiessois au niveau du rond point du passage à niveau de Diakhao, qui mène à la gouvernance, la préfecture et au Comzone7. Les riverains dénoncent cette situation du marché où ambulants et vendeurs de légumes sèment le désordre et qu’aucune autorité de Thiès ne parvient à régler malheureusement.

Membre de la société civile habitant la zone, Ayni Aw, se désole du « désintéressement des autorités qui ont, elles-mêmes, délogé les ambulants et vendeurs de légumes qui se trouvaient le long de la Voie ferrée, une partie du marché Sham. Ces derniers ont commencé à s’installer devant le Musée régional et de plus en plus ils occupent le terrain allant jusqu’en face l’hôpital 10ième (District sanitaire de Thiès) ».

Elle se dit d’autant plus préoccupée que « c’est cette voie que les élèves des Collèges Saint Gabriel et Sainte Ursule empruntent avec beaucoup de difficultés ». Aussi de souligner : « ce marché spontané crée des problèmes de mobilité, d’environnement et d’insécurité ». Et le pire, se désole-t-elle, « c’est qu’aucune autorité n’agit pour résoudre ce problème ». Elle espère vivement que le nouveau Ministre de l’Intérieur prendra les mesures idoines pour soulager les thiessois ».

Les résidents de 10ième (ex Riaom) qui ne sont pas encore au bout de leurs peines évoquent l’insécurité, la pollution sonore, le problème d’hygiène entre autres. Ils ne plus dormir à poings fermés, ces temps-ci, avec le débordement, sur leur quartier, du marché Sham. Ces riverains sont d’autant plus désolés qu’ils ont alerté toutes les autorités de la ville, en vain. La mairie de Thiès-Ouest qui est responsable de cette situation reste aphone à leurs interpellations.