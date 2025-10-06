Rencontre Diplomatique à Dakar : Ousmane Sonko Accueille le Premier Ministre Nigérien en Vue du Forum Invest in Sénégal

La réception a eu lieu en début d’après-midi, marquant le début d’une série d’échanges bilatéraux axés sur la coopération économique et régionale. Selon des sources officielles, les discussions ont porté sur les opportunités d’investissement mutuelles, particulièrement dans un contexte où le Sénégal cherche à consolider sa position comme hub économique en Afrique de l’Ouest. Le Niger, membre de l’Alliance des États du Sahel (AES), voit dans cette visite une occasion de promouvoir des intérêts communs, comme l’a souligné un post sur X : “L’AES n’a pas d’ennemis, elle n’a que des intérêts.”

Le Fii Sénégal, sous le thème “Connecter les opportunités, bâtir l’avenir”, est la deuxième édition de cet événement organisé sous le patronage du président Bassirou Diomaye Faye. Il vise à accélérer les flux de capitaux étrangers directs (IDE) vers le Sénégal, qui a déjà attiré 3 milliards de dollars en 2024, principalement dans l’énergie et les infrastructures.

Les secteurs prioritaires incluent :

Énergie : Développement du gaz naturel de Yakaar-Teranga, investissements dans le solaire et l’éolien pour positionner le Sénégal comme hub énergétique régional.

: Développement du gaz naturel de Yakaar-Teranga, investissements dans le solaire et l’éolien pour positionner le Sénégal comme hub énergétique régional. Infrastructures : Projets comme le port de Ndayane (1,2 milliard de dollars), le corridor Dakar-Bamako et des initiatives hydrauliques.

: Projets comme le port de Ndayane (1,2 milliard de dollars), le corridor Dakar-Bamako et des initiatives hydrauliques. Numérique : Création d’un cloud souverain, d’un centre de données national et soutien aux startups en fintech, IA et cybersécurité.

L’Arabie saoudite est l’invité d’honneur, et des délégations internationales, dont le vice-président sud-africain Paul Mashatile, sont attendues pour explorer des partenariats. Avec une croissance économique projetée à 8,4 % en 2025 grâce aux premières exportations de gaz, le forum met l’accent sur la transparence, l’innovation et la durabilité pour transformer les annonces en projets bancables.

Cette rencontre souligne l’engagement du Sénégal envers une coopération panafricaine, particulièrement avec les pays du Sahel. Elle intervient alors que le Sénégal renforce son cadre réglementaire, avec un nouveau Code des investissements et une loi sur les startups, pour attirer capitaux, technologies et expertises. Des observateurs estiment que le Fii Sénégal pourrait booster les IDE, favorisant la diversification économique et le leadership régional du pays.