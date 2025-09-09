Pour le Coordonnateur de la Plateforme “And Sam Diiné Ji, le récent remaniement ministériel était une demande sociale. Pour le responsable de Pastef et non moins guide religieux, cela va permettre d’honorer les attentes, surtout, en matière de justice: «Je remercie et félicite le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko.

Selon lui, ils viennent d’opérer à des choix judicieux avec la composition de cette nouvelle équipe gouvernementale. Cela a été une demande sociale. Avec les nouveaux hommes et femmes qui la composent, l’espoir est donc permis. Pour les massacres de 2021-2024, justice doit être alors faite. On en a assez des lenteurs. Nous disons non à l’impunité”, Martel Serigne Modou Guèye.