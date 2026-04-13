RELIGION : La cérémonie officielle de la 71ème édition du Gamou ELHADJ Baba NDIONGUE DE PODOR

La cérémonie officielle de la 71ème édition du Gamou annuel d’Elhadj Baba Ndiongue s’est effectivement tenue à Podor le vendredi 10 avril 2026. Cet événement religieux majeur, célébré sous la présence du préfet du département de Podor Amadoune Diop, marque un moment fort de recueillement pour la communauté Tidiane.

Le préfet de Podor Amadoune Diop a présidé la cérémonie, accompagné des autorités locales et des représentants du Khalife. Le préfet a souligné que ces moments de rassemblement doivent refléter “l’unité et l’engagement de tous au service de la nation”.

Il a insisté sur le fait que la réussite de tels événements n’est pas “l’affaire exclusive de l’administration”, mais un “engagement partagé par l’ensemble des acteurs territoriaux”, incluant les chefs religieux, les jeunes et les forces de sécurité.

Le préfet a également exhorté les populations à maintenir cet élan de ferveur pour garantir la stabilité et la paix sociale dans le département.