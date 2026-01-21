Relations Sénégal–Maroc : Ousmane Sonko appelle à l’apaisement et à la consolidation des liens historiques

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a annoncé s’être longuement entretenu avec son homologue marocain, Aziz Akhannouch, dans un contexte marqué par les suites de la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) disputée à Rabat entre le Sénégal et le Maroc. À l’issue de cet échange, les deux chefs de gouvernement ont réaffirmé leur volonté commune de préserver et de renforcer les relations historiques et fraternelles unissant leurs pays.

Selon le Premier ministre, cette concertation s’inscrit dans le cadre des hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Les deux parties ont convenu de poursuivre leurs efforts dans un esprit d’apaisement, de sérénité et de responsabilité, afin de consolider des liens qualifiés de séculaires et profondément enracinés entre Dakar et Rabat.

Dans le même message, le gouvernement sénégalais a assuré suivre avec une attention particulière la situation des supporters sénégalais interpellés à Rabat, ainsi que celle des compatriotes vivant au Maroc. Ce suivi est mené en étroite collaboration avec les autorités consulaires et diplomatiques accréditées, en coordination avec les autorités marocaines. Ousmane Sonko a, en cet effet, appelé à la plus grande prudence face aux flux d’informations circulant sur les réseaux sociaux et dans certains médias, dénonçant une désinformation massive susceptible d’alimenter les tensions.

Le Premier ministre a exhorté les citoyens des deux pays, ainsi que l’ensemble des amis du Sénégal et du Maroc, à dépasser les passions liées à cet épisode sportif, rappelant qu’il ne saurait en aucun cas excéder le cadre du sport. Il a insisté sur le fait que les défis communs auxquels font face les deux nations sont d’une toute autre ampleur et appellent à une coopération renforcée. Le Maroc et le Sénégal tiendront une nouvelle session de la Haute Commission Mixte de partenariat les 26 et 27 janvier à Rabat (entretien téléphonique entre leurs Excellences Aziz Akhanouch et Ousmane Sonko)

Dans cette dynamique, les deux chefs de gouvernement se réjouissent de la tenue prochaine de la 15ᵉ session de la Grande Commission mixte sénégalo-marocaine, prévue du 26 au 28 janvier à Rabat, sous leur présidence effective. Ce rendez-vous bilatéral majeur, dont la date avait été arrêtée d’un commun accord à la fin du mois de décembre 2025, marquera la reprise d’un cadre de concertation interrompu depuis 2013, date de la dernière session tenue à Dakar.

Le Sénégal a réaffirmé, à travers la voix de son Premier ministre, son attachement historique aux valeurs d’amitié, de paix, de respect mutuel et de coopération entre les États et les peuples, réitérant son engagement constant en faveur de relations harmonieuses et durables avec le Royaume du Maroc.