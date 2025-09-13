Réélu à la tête de l’ANPS: Abdoulaye Thiam confirme son leadership

L’Association Nationale de la Presse Sportive (ANPS) a reconduit son président. Unique candidat à sa succession, Abdoulaye Thiam a été réélu par acclamation ce samedi, lors de l’Assemblée générale élective.

À la tête de l’ANPS depuis 2017, Abdoulaye Thiam entame ainsi un nouveau mandat de quatre ans. Cette reconduction confirme la confiance des membres de l’association en son leadership, marqué par un engagement au niveau national et continental, notamment à travers ses fonctions de président de l’AIPS Afrique.