Le Président Diomaye Faye a récemment mobilisé l’Inspection générale d’État (IGE) pour procéder à l’audit de plus de 70 directions, agences et fonds publics. Objectif : traquer d’éventuelles irrégularités de gestion et en identifier les auteurs.

«Les missions d’audit [en question] devraient être bouclées dans les prochains jours. Les rapports de ces redoutables limiers viendront s’ajouter à ceux de la Cour des comptes et de l’OFNAC [Office national de lutte contre la fraude et la corruption]», renseigne Le Témoin dans son édition de ce jeudi.

Le journal informe que l’ensemble des rapports seront bientôt transmis au procureur de la République. Précision de taille du quotidien d’information : le destinataire des dossiers ne sera pas Abdou Karim Diop, l’actuel chef du parquet, mais son successeur. «Les autorités attendent juste la réunion du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), au cours de laquelle de nouveaux chefs de juridiction et de parquet vont être nommés, pour transmettre les rapports des corps de contrôle à la justice», souffle Le Témoin.

Le quotidien d’information va plus loin. Il annonce l’imminence de «convocations» et d’«arrestations» visant des dignitaires de l’ancien régime, affirmant «qu’il existe des dossiers renfermant des crimes financiers flagrants où le juge d’instruction n’aura même pas besoin d’ouvrir une information judiciaire». Et dans cette perspective, Le Témoin révèle que le ministère de la Justice a dégagé un budget pour «la rénovation de certaines cellules des prisons de Rebeuss et du Cap Manuel pour qu’elles puissent accueillir de nouveaux pensionnaires. Ce qui semble tout à fait normal dès lors que l’Administration pénitentiaire aura affaire à des détenus pas comme les autres».