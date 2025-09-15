REDDITION DES COMPTES, LE PREMIER MINISTRE OUSMANE SONKO MET EN GARDE : l ‘IGAJ sur la sellette

“Pas d’immixtion de l’Exécutif dans la marche de la Justice, pas de sabotage de dossier non plus !” dixit le Premier Ministre Ousmane SONKO. Les magistrats en charge des dossiers relatifs à la gestion de l’ancien régime seront donc surveillés, notamment par l’Inspection de l’Administration de la Justice : la fameuse IGAJ.

La sentence, claire et nette, est donc tombée depuis Milan où il communiait avec la diaspora sénégalaise dans une ferveur politique digne d’une revue des troupes et d’évaluation du pacte de confiance signé le 24 mars 2024 avec le peuple sénégalais.

“Nous n’interférons pas, mais nous prendrons nos responsabilités de sorte qu’aucun dossier judiciaire ne soit saboté ” a martelé le Premier Ministre devant une immense foule acquise à sa cause. Cet avertissement intervenu 6 jours seulement après la nomination de fidèles compagnons, aux départements stratégiques de la Justice et de l’Intérieur, démontre à qui en douterait que le Pouvoir tient plus que jamais à mener à terme le lancinant dossier de la reddition des comptes. Et pour ce faire, martèle-t-il, ” La Justice doit fonctionner correctement”. Et par fonctionnement correct, il faut sans doute entendre non seulement le déclenchement à temps des procédures relatives aux dossiers transmis via la chancellerie à l’institution judiciaire, la diligence dans les enquêtes, les interrogatoires et arrestations de personnes mises en cause par les rapports des

corps de contrôle…

La question est maintenant de savoir comment et qui doit veiller à ce bon fonctionnement du Service public de la Justice. Par-delà le moyen de pression que constitue la gestion de leur carrière à travers le Conseil supérieur de la magistrature présidé par le Président de la République, l’Exécutif dispose d’un instrument de contrôle du travail des fonctionnaires de la justice.

L’épée de Damoclès IGAJ

L’inspection Générale de l’Administration de la Justice est en quelque sorte la police de la Justice. Elle peut être saisie par la tutelle sur des faits reprochés à un magistrat ; cette procédure devant déboucher sur la production d’un rapport destinée au conseil de discipline du Conseil supérieur de la magistrature pour des sanctions allant du blâme à la mise retraite d’office voire à la radiation. Révélée à l’opinion lors d’une grande affaire de corruption dans la magistrature sous l’ère Wade, l’IGAJ instituée par de la Loi 98-23 du 26 mars 1998, a dernièrement fait parler d’elle en auditionnant le juge Sabassy FAYE sur sa

décision de réintégration du candidat Ousmane Sonko dans les listes électorales en 2023. Plus loin en 2020, Souleymane TELIKO a été convoqué par l’instance de contrôle du travail des juges pour une interview donnée par le Président de l’Union des Magistrats du Sénégal (UMS) d’alors. Quid aujourd’hui de lenteurs décriées çà et là comme connotant un déni de justice sur certains dossiers brûlants transmis pourtant à qui de droit ?

Un premier écueil à la reddition des comptes semble être levé avec le départ d’Ousmane DIAGNE et de Jean Baptiste TINE et l’arrivée de fidèles compagnons du Premier ministre aux départements stratégiques de l’Intérieur et de la Justice. Mais, second front à dompter, la machine judiciaro – administrative, avec ses lenteurs, ses collisions, ses résistances, ses accointances…D’où l’avertissement sans frais du Premier ministre : ” Aucun blocage de dossier ne sera toléré.”

A coup sûr toute insatisfaction relative à la reddition des comptes tant dans son volet financier (Dette cachée que le Pm qualifié de ” crime financier”, détournements et autres escroqueries présumés sur les deniers publics…) que dans sa partie criminelle pourrait amener l’IGAJ à s’activer sous la houlette de la nouvelle Ministre de la Justice Yassine FALL. Car pour le Premier Ministre ” On ne peut pas demander des sacrifices au peuple dans le cadre du Plan de redressement économique et financier sans que l’ancien régime ne rende compte de sa gestion”.

Par Rone MBAYE