Reconnaissance de Thierno Brahim Guèye dit « Guèye Para »

Des Forces Vives pour la reconnaissance immédiate de Thierno Brahim Guèye, dit « Guèye Para », défenseur de la mémoire des Tirailleurs africains

Au nom des Forces Vives de la Nation, nous portons à l’attention de l’opinion publique nationale et internationale la situation préoccupante d’un homme dont le parcours et l’engagement devraient être salués avec la plus haute considération : Thierno Brahim Guèye, connu sous le nom de Guèye Para, ancien parachutiste de l’armée sénégalaise, formateur exemplaire, et aujourd’hui porte-étendard de la mémoire des Tirailleurs africains.

Le 14 juillet dernier, Guèye Para a été honoré par le président Emmanuel Macron en tant qu’invité d’honneur lors de la cérémonie officielle dédiée aux Tirailleurs africains. À cette occasion, il a remis un mémorandum historique plaidant pour la reconnaissance des descendants de ces soldats africains qui ont combattu pour la liberté.

Pourtant, depuis son retour au Sénégal, aucune autorité ne l’a reçu. Aucun ministère, aucune institution, aucun organe de presse n’a relayé son action. Ce silence est non seulement injuste, mais profondément révélateur d’un malaise institutionnel.

Les Forces Vives dénoncent avec fermeté :

– Le manque de reconnaissance officielle envers Guèye Para, malgré son engagement total au service de l’armée nationale jusqu’à sa retraite.

– L’absence d’audience accordée par le ministère des Forces armées et les autres autorités compétentes.

– L’hypocrisie institutionnelle, qui consiste à condamner certains propos jugés irrespectueux envers les Tirailleurs, tout en ignorant ceux qui les défendent avec courage et dignité.

Les Forces Vives rappellent que :

– Guèye Para incarne la mémoire vivante des Tirailleurs africains, et son combat mérite d’être soutenu, relayé et valorisé.

– Le Sénégal ne peut prétendre honorer ses anciens combattants tout en négligeant ceux qui les représentent avec loyauté et abnégation.

– La reconnaissance ne doit pas être posthume. Elle doit être immédiate, visible et institutionnelle.

Les Forces Vives exigent :

– Une audience officielle accordée à Guèye Para par les autorités compétentes.

– La valorisation publique de son mémorandum, et son intégration dans les politiques mémorielles nationales.

– La mobilisation des médias et des institutions pour relayer son combat et sensibiliser la jeunesse à l’histoire des Tirailleurs.

Guèye Para ne demande ni privilège ni faveur. Il demande justice. Et c’est tout le Sénégal qui devrait marcher à ses côtés.

Pour l’honneur, pour la mémoire, pour la vérité

Les administrateurs