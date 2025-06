Recherche et sauvetage aérien : Vers un protocole d’accord opérationnel entre le Sénégal et l’Espagne

Dans le cadre de la coopération bilatérale en matière de sécurité aérienne, le Centre de Coordination et de Sauvetage de Dakar (CCS) et le Centre de Coordination et de Sauvetage des Îles Canaries (ARCC Canarias) s’apprêtent à formaliser un protocole d’accord opérationnel.

Cette avancée s’inscrit dans la dynamique de renforcement de la collaboration entre les Armées de l’air du Sénégal et de l’Espagne dans le domaine de la recherche et du sauvetage (SAR).

Chaque année, l’Armée de l’air espagnole organise des exercices SAR d’envergure pour évaluer ses capacités et améliorer la coordination avec les organisations partenaires. L’édition 2025 s’est tenue du 17 au 20 juin sur l’île de Gran Canaria, avec la participation du CCS de Dakar, service relevant de l’Armée de l’Air sénégalaise et placé sous la supervision de l’ANACIM.

En marge de ces manœuvres, une réunion bilatérale a permis aux deux parties d’approfondir les discussions autour de la formation des coordinateurs SAR et de la mise en place d’un cadre opérationnel de collaboration. Cette rencontre marque une étape importante dans le rapprochement des deux centres, en vue de favoriser une réactivité accrue et une coopération transfrontalière fluide en cas d’incident aérien dans les zones couvertes.

La délégation sénégalaise, conduite par le lieutenant-colonel Mansour Kane, chef du CCS de Dakar, comprenait également l’adjudant-chef Lamine Bop et M. Abibou Mbaye représentant l’ANACIM.

Cet accord à venir permettra, à terme, de standardiser les procédures d’intervention, partager les données critiques et améliorer l’efficacité conjointe dans la gestion des opérations de recherche et de sauvetage aérien dans l’espace ouest-africain et au-delà.