Recel de modems Wi-Fi à Thiaroye : un individu interpellé avec 97 appareils par la police

Le Commissariat d’Arrondissement de Thiaroye a interpellé un individu soupçonné d’association de malfaiteurs, de vol et de recel portant sur un lot de quatre-vingt-dix-sept (97) modems Wi-Fi appartenant à un opérateur de téléphonie et fournisseur d’accès à Internet.

L’affaire a été déclenchée à la suite d’une plainte déposée par le chef du département du contentieux de la société concernée. Selon la plaignante, un réseau s’adonnerait à la revente illégale de modems Wi-Fi au marché de Thiaroye.

Pour vérifier ces informations, un agent de l’entreprise s’est rendu sur place en se faisant passer pour un client. Il a alors identifié un suspect en possession d’un modem et lui a passé une commande de quatre-vingt (80) modems au prix unitaire de 2 500 FCFA. Le mis en cause a ensuite fixé un rendez-vous, le temps de rassembler la marchandise.

Informés de la situation, les éléments de la Brigade de Recherches du commissariat ont mis en place une opération de surveillance. Le suspect a finalement été interpellé en possession de quatre-vingt-dix-sept (97) modems Wi-Fi appartenant à l’entreprise plaignante.

Lors de son audition, l’individu a nié les faits, affirmant que les modems lui auraient été fournis par un commerçant basé à la « Salle de vente » de Dakar.

Le suspect a été placé en garde à vue pour association de malfaiteurs, vol et recel. Les 97 modems saisis ont été consignés au commissariat pour les besoins de l’enquête.