Rationalisation des ressources : Pape Malick Ndour défend le bilan de Macky Sall et dénonce la "gabegie" du régime actuel

Invité à s’exprimer devant l’opposition, Pape Malick Ndour, ancien ministre de la Jeunesse sous Macky Sall, a vigoureusement défendu la gestion des ressources publiques par l’ancien président, tout en critiquant sévèrement la politique actuelle, notamment la récente polémique autour des véhicules de fonction pour les députés.

L’ancien ministre, fidèle parmi les fidèles de l’ex-chef de l’État Macky Sall, a tenu à rappeler que le régime précédent avait une “vision claire” sur la rationalisation des ressources de l’État. À l’opposé, il accuse l’équipe au pouvoir, issue du parti Pastef, de faire preuve de “gabegie”, “bamboula” et “incompétence” dans la gestion publique.

« Macky Sall avait une vision claire sur comment rationaliser les ressources de l’État. Nous n’avons jamais été logés dans des maisons de fonction », a-t-il déclaré, soulignant que l’ancien président privilégiait une approche plus sobre et pragmatique en matière d’avantages accordés aux responsables politiques.

À ce titre, il a cité l’exemple des véhicules de fonction :

« Macky Sall avait préconisé une indemnité de 700.000 F CFA au lieu de donner des véhicules, parce qu’il savait que lorsqu’on donne un véhicule à quelqu’un, il faut aussi l’entretenir. »

Réagissant à la polémique autour de l’octroi de véhicules aux députés sous le nouveau régime, Pape Malick Ndour a exigé plus de transparence :

« Il faut qu’ils nous disent le vrai scandale de ces véhicules. Si cela doit coûter 8 milliards de F CFA, qu’on nous donne aussi le coût de l’entretien et du carburant sur cinq ans. C’est après avoir cumulé tous ces coûts qu’il faut comparer avec les 700.000 F CFA d’indemnité que donnait Macky Sall. »

Affichant sa fidélité à l’Alliance pour la République (APR), il a assumé sans détour l’héritage de l’ancien régime :

« Nous, on était prêts pour faire la rationalisation. Nous à l’APR, on reste debout. On assume ce qu’on a fait dans ce pays. Nous n’avons pas honte d’être avec Macky Sall. »

Enfin, il a tenu à distinguer les anciens responsables qui, selon lui, n’ont pas de comptes à rendre :

« Ceux qui n’ont rien à se reprocher ne sont pas partis au dialogue. Ils n’ont rien à voir avec ce gouvernement ni avec Pastef. »

Ces propos tranchés s’inscrivent dans un contexte de tensions persistantes entre les anciens membres de l’ex-majorité présidentielle et le nouveau pouvoir, alors que le dialogue national tente d’ouvrir un espace d’échanges autour des grandes réformes à venir.