Rapport Cour des comptes : Commissaire Sadio soutient que ''Ces criminels méritent les châtiments les plus...''

Dans un post publié sur sa page Facebook, Boubacar Sadio, a dénonce avec force les révélations du rapport de la Cour des comptes. Selon le commissaire divisionnaire à la retraite, sous le régime de Macky Sall, un véritable carnage des finances publiques a eu lieu, laissant des cicatrices profondes dans la gestion economique et financière du pays.

Texte in extenso :

Tout le monde l’attendait en trépignant d’impatience ; certains pour avoir confirmation des propos du Premier ministre, d’autres pour assister à son humiliation par un démenti.

Le rapport de la cour des comptes est sorti pour révéler pire qu’avait dit Ousmane Sonko

Les révélations sont stupéfiantes, sidérantes et lunaires.

Pendant douze ans, le Président Macky Sall et sa bande d’acolytes se sont livrés à un véritable carnage de nos finances publiques, sans vergogne et sans états d’âme, faisant montre d’une immortalité voire d’une amoralité effarante. Ces criminels méritent les châtiments les plus cruels.

A quoi ont servi les nombreuses structures de contrôle censées protéger l’argent du contribuable ?

Dieu Aime vraiment le Sénégal. Imaginez une seule seconde que ces criminels fussent reconduits à la tête de ce pays.