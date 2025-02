Rapport Cour des Comptes : Entre choc et désarroi, le Ministre de l’ecomomie montre le chemin de l’Espoir

C’était le jeudi 26 septembre 2024, où le Premier Ministre Ousmane Sonko et son gouvernement ont fait face à la presse pour exposer la situation économique du Sénégal. En prenant la parole, le Premier ministre avait directement indexé l’ancien Président de la république Macky Sall et son gouvernement, en précisant que ces derniers ont ”menti, manipulé l’opinion nationale et internationale sur la gestion du pays”. Ousmane Sonko avait annoncé que le Pays de la Téranga se trouve au quatrième sous-sol en donnant rendez-vous à la population Sénégalaise pour les prochains audits de la Cour des Comptes. Apres 10 mois à la tête du pays, le gouvernement de Sonko reçoit son héritage de l’ancien régime, car le rapport de la Cour des Comptes a parlé ce 12 février en donnant largement raison au Premier ministre.

Suivant la logique, hier jeudi, suite à la publication du rapport sur la situation des finances publiques de 2019 à mars 2024, le gouvernement a encore fait face à la présse, au building administratif Mamadou Dia pour édifier la population Sénégalaise de la situation alarmante.

Aprés ses paires ministres, lors de sa prise de parole, le ministres de l’Économie du Plan et de la Coopération, Monsieur Abdourahmane Sarr a soutenu que : ”le Sénégal s’est engagé dans une nouvelle aire de vérité et de transparence, rien de durable ne peut se faire dans le mensonge”. Suivant la logique de son discours, Monsieur Abdourahmane Sarr affirme que l’audit de la cour des comptes a confirmé ce qui avait été dit, avec une ampleur plus grande sur les déficits et sur la dette qui a été accumulé ces dernières années.

Le Ministre de l’Économie a dit que la dette était à 99,7% du PIB en fin 2023.Il explique que : ” beaucoup de dépenses ont été engagées en dehors des surcuits budgétaires normaux et sans autorisations parlementaires. Ces pratiques du régime sortant ont été rendu faciles par des actions budgétaires qui consistaient d’une part à affecter des transferts budgétaires dans des comptes de dépôt de l’État afin de pouvoir effectuer des dépenses supplémentaires non autorisées pour pouvoir assurer le service de la dette cachée, contractée sans autorisation parlementaire”.

Toujours dans son discours, le ministre de l’ Économie du Plan et de la Coopération confirme que certaines de ces dettes, dans une moindre mesure, venaient du secteur bancaire local mais surtout de décaissements sur des projets financés sous ressources extérieures, parce que l’argent était disponible auprès des partenaires. Abdourahmane Sarr rajoute que ”Pour donner un caractère légal à ces pratiques, les autorités sortantes donnaient des lettres de confort ou des lettres de couvertures budgétaires afin que les travaux en question non prévus par les lois de finance votées puissent se faire”.

Situation catastrophique, choquante, frustrante ou scandaleuse : À vous de juger !

Compte tenue de la situation alarmante du rapport de la Cour des comptes, le ministre termine son propos en promettant une atmosphère apaisante, qui pourrait changer la donne dans les jours à venir car la dette du Sénégal reste soutenable. D’aprés lui, ” le déficit budgétaire de 2025 qui est projeté à 7,1% du PIB sera ramené à 3% du PIB dans un horizon raisonnable de tel sorte à réduire la dette à 70% du PIB comme demandé par les critères de convergences de l’UEMOA pour être compatible à l’horizon 2050, et que les partenaires comme la Banque Mondiale et le FMI vont très bientôt franchir la grande porte du Sénégal”. Rassure monsieur Abdourahmane Sarr, Ministre de l’Économie du Plan et de la Coopération.