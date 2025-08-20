Rappel á dieu de Fanta Sall : El Malick Ndiaye, le président de l’assemblée nationale réagit

Le président de l’assemblée nationale, El Malick Ndiaye a exprimé sa tristesse suite au décès de l’honorable députée Fanta Sall. Il a salué la mémoire de la députée à la 14ème législature

“C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris le rappel à Dieu de l’Honorable Fanta Sall, ancienne députée à l’Assemblée nationale.

Au nom de la représentation nationale et en mon nom propre, j’adresse mes sincères condoléances à sa famille, à ses proches ainsi qu’à ses camarades de parti. Je prie pour le repos de son âme et exprime toute ma solidarité en ces moments douloureux.

Qu’Allah le Tout-Puissant l’accueille dans Son Paradis éternel et qu’Il apporte réconfort et sérénité à sa famille”