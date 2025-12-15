Qualification de l’Haïti à la Coupe du Monde 2026 : Le Parti Réformiste National (PRN) félicite le talent et la détermination du peuple haïtien.

Le Parti Réformiste National (PRN) félicite chaleureusement la Sélection Haïtienne de Football pour sa brillante qualification à la Coupe du Monde 2026, qui sera organisée conjointement par le Mexique, le Canada et les États-Unis. Après 52 ans d’absence à cette compétition sportive, cette qualification historique symbolise la résilience, le talent et la détermination du peuple haïtien.

Cependant, ce moment de fierté nationale se heurte à une décision profondément injuste : « l’EXECUTIVE ORDER » émis le 6 juin 2025 par le Gouvernement américain, équivalent d’un arrêté présidentiel, interdisant l’entrée sur le territoire à des visiteurs provenant de 19 pays, dont Haïti.
Cette mesure prive de facto les supporteurs haïtiens de la possibilité d’assister aux matchs de leur équipe nationale sur le sol américain, notamment les trois rencontres d’Haïti programmées à Foxborough (Massachusetts), Philadelphie et Atlanta.

De l’avis du PRN, cette mesure est discriminatoire, arbitraire et ne respecte pas les obligations attribuables à un pays hôte, qui doit s’assurer d’émettre des permis de séjours aux joueurs et les membres de leurs fédérations, la bonne marche des joutes, la sécurité des joueurs et du personnel accompagnateur.

Il convient de rappeler que les visas sont une courtoisie du pays émetteur et comporte des critères spécifiques d’émission. Toutefois une interdiction complète à l’encontre de tous les supporters Haïtiens voulant participer à ces joutes, à un caractère fondamentalement discriminatoire et relève clairement de l’arbitraire. L’argument sécuritaire avancé ne saurait tenir : les Haïtiens, premières victimes de l’insécurité dans leur propre pays, ne représentent pas une menace pour les États-Unis.

Par ailleurs, affirmer qu’aucun Haïtien ne peut répondre aux critères habituels en matière de visas, à

savoir, détenir des attaches solides dans le pays d’origine et ne représenter un danger pour la sécurité des États-Unis, tant avant, pendant qu’après son séjour, relève d’un préjugé injustifié et infondé.

En conséquence, le PRN annonce sa détermination à engager des poursuites devant les juridictions compétentes aux États-Unis afin de faire lever cette interdiction émise à l’encontre des supporters haïtiens, sur la base quelle est arbitraire, discriminatoire et ne respecte pas les obligations contractuelles d’un pays hôte de la Coupe du Monde.

Le PRN lance un appel solennel : aux avocats désireux de s’associer à cette bataille pour l’équité, à la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), à la Fédération Haïtienne de Football, au Gouvernement Haïtien, ainsi qu’aux supporters directement lésés, afin d’unir leurs forces pour obtenir

la suspension temporaire ou définitive de cette mesure injuste.

La Coupe du Monde est une fête universelle. Aucun peuple, aucune nation ne devrait en être exclu arbitrairement.

