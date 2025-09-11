Le Qatar veut que Netanyahu soit «traduit en justice» et «réévalue» son rôle de médiateur

Le Premier ministre du Qatar, Mohammed ben Abdelrahmane al-Thani, a affirmé mercredi que son homologue israélien, Benyamin Netanyahu, devait être traduit en justice après l’attaque israélienne contre des chefs du Hamas à Doha mardi, estimant que celle-ci avait « tué tout espoir » de libérer les otages à Gaza.

« L’attaque qui a eu lieu sur le territoire du Qatar, c’est une atteinte à notre souveraineté. C’est le premier point. Deuxièmement, le Qatar est un médiateur qui a participé à la médiation de nombreux conflits. Lorsque le bureau du Hamas a été installé au Qatar, cela s’est fait en coordination et à la demande des Américains ainsi que des Israéliens. Ils l’ont utilisé comme canal de communication pour Gaza pendant toutes ces années. C’est du terrorisme d’État. C’est ainsi que je qualifie cet acte, a lancé le Premier ministre qatarien. Nous avons été trahis. Quand nous discutions avec les Israéliens, nous pensions avoir affaire à des acteurs “réguliers”. Mais Netanyahu, lui, n’a aucune limite. Il doit être traduit en justice. Et je pense que ce qu’il a fait hier a tout simplement tué tout espoir pour ces otages. »

« Netanyahu ne fait que nous faire perdre notre temps »

Abdelrahamne al-Thani a également indiqué que le Qatar « réévalue tout » concernant son rôle de médiateur dans les pourparlers – jusqu’à présent infructueux – en vue d’un cessez-le-feu dans le conflit provoqué par l’attaque du Hamas le 7-Octobre. « J’ai réfléchi à l’ensemble du processus ces dernières semaines, et je me suis dit que Netanyahu ne fait que nous faire perdre notre temps », a-t-il déclaré selon le blog en direct de CNN, après une interview avec la chaîne américaine.