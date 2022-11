Les Lions du Sénégal ont pu, de justesse, garder l’un des leurs. Le suspens concernant la participation ou non du néo Gaïndé, Ismail Jakobs, est désormais levé. Ce soir, le latéral droit de l’AS Monaco dont le forfait avait été annoncé, à cause d’un quitus tardif de la Fifa, concernant la nationalité du joueur, a pu pénétrer sur la pelouse du Stade Al Thumama de Doha pour y affronter les coéquipiers de Vigil van Dijk.

Et cette surprise que tout un pays attendait comme une buée de sauvetage a été rendue possible grâce à l’entregent du Président sénégalais, Macky Sall, qui a fait le déplacement de Doha. A en croire des sources proches de la fédération sénégalaise de football “c’est le président Macky Sall, lui-même, qui est intervenu auprès des dirigeants de la FIFA pour obtenir la validation de la nationalité d’Ismail Jakobs.” Une bonne nouvelle qui a permis à Aliou Cissé de se débarrasser du stress de devoir jouer sans arrière latéral gauche.

Né de père sénégalais, Ismail Jakobs a aussi la nationalité allemande du coté de sa mère et de son lieu de naissance. Agé de 23 ans, le pensionnaire de l’AS Monaco avait pourtant eu des heures de jeu avec les Lions du Sénégal. Après la mise à l’écart du défenseur Saliou Ciss, le poste a été dévolu à Fodé Ballo Touré. Mais, ce dernier est depuis quelques heures déclaré inapte et cela pour quelques jours encore. Bien que magistral lors de la dernière CAN du Cameroun -qui a vu le couronnement du Sénégal- le généreux latéral gauche sénégalais s’est vu fermer les portes de la tanière au motif que “il est sans club depuis un bon moment”.

Face à cette situation, le coach, Aliou Cissé, qui n’avait pas d’autres cartes en main a jeté son dévolu sur Abdou Diallo, un défenseur central, pour occuper le couloir gauche. Et, il faut reconnaitre que le joueur de RB Leipzig -prêté par le PSG- a assuré son rôle de bouclier. Pendant tout le temps qu’il était resté sur la pelouse, son équipe a tenu bon. Il a fallu son remplacement par ce même Ismail Jakobs pour que la défense sénégalaise commence à devenir un passoir avec des cafouillages monstres et des erreurs inacceptables de marquage que les Hollandais ont exploité en buts.