Prostitution clandestine : Huit personnes interpellés dont deux clients

La Brigade de Recherches de Dakar a mené une opération contre un réseau présumé de prostitution clandestine à Nord-Foire, aboutissant à l’interpellation de huit personnes, dont cinq femmes et trois hommes.

L’intervention, réalisée le lundi 6 juillet 2026, fait suite à des renseignements signalant l’utilisation de deux appartements pour des rencontres sexuelles tarifées organisées via les réseaux sociaux et des plateformes en ligne. Après deux jours de surveillance, les gendarmes ont investi simultanément les deux logements.

Les perquisitions ont permis la saisie d’une vingtaine de téléphones portables, de préservatifs usagés et non usagés, d’huiles et de lubrifiants, de haschisch, de boissons alcoolisées ainsi que de divers accessoires. Lors de leurs auditions, les cinq femmes ont reconnu exercer des activités de prostitution. Deux hommes ont déclaré être des clients venus solliciter des prestations sexuelles rémunérées, tandis que le troisième s’est présenté comme le propriétaire des appartements.

L’enquête se poursuit afin d’identifier d’éventuelles ramifications de ce réseau et de situer les responsabilités de chacun.