Le professeur Saliou Diop évincé du CNTS : Le président Diomaye Faye « déracine un baobab »

Le Conseil des ministres de ce mercredi 25 juin 2025 a mis fin aux fonctions du professeur Saliou Diop, jusqu’alors directeur général du Centre national de transfusion sanguine (CNTS). Cette décision marque la fin d’une ère, tant son nom est intimement lié à l’institution. Nommé à la tête du CNTS au début des années 2010, le professeur Saliou Diop s’est rapidement imposé comme une figure majeure de la transfusion sanguine au Sénégal et en Afrique. Hématologue de formation et enseignant-chercheur à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, il a dirigé le CNTS pendant plus de quinze ans.

Son leadership a dépassé les frontières du Sénégal. En 2022, il a été élu président de la Société africaine de transfusion sanguine (SATS) lors de son congrès à Dakar, une reconnaissance continentale qui couronne un parcours dédié à la promotion de l’autosuffisance en sang et à l’amélioration des standards de qualité en Afrique.

Le départ du professeur Saliou Diop intervient dans un contexte où les défis de la transfusion sanguine restent pressants : déficit récurrent en poches de sang, faible culture du don volontaire, et besoins croissants liés à la démographie et aux urgences médicales.