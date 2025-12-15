Profanation de la tombe de Nadiya Sabeh à Abidjan : K. G. S, un jeune de 26 ans arrêtée par la police

La tombe de feue Nadiya Sabeh épouse de l’artiste Ariel Sheney a été profanée au petit matin de ce dimanche 14 décembre 2025 au cimetière municipal de Williamsville

Une profanation a été constatée dimanche au cimetière municipal de Williamsville, à Abidjan, sur la tombe de Nadiya Sabeh, épouse de l’artiste Ariel Sheney, moins de vingt-quatre heures après son inhumation. Alertées par des images diffusées sur les réseaux sociaux, les forces de sécurité du 11ᵉ arrondissement d’Adjamé-Williamsville se sont rendues sur place pour sécuriser le site.

Alertés aux environs de 07 heures, les agents du Commissariat du 11ᵉ arrondissement d’Adjamé-Williamsville sont intervenus et ont procédé à l’interpelation d’un suspect.

Un suspect de 26 ans, identifié par les initiales K. G. S., a été interpellé et placé en garde à vue. Une enquête judiciaire est en cours pour déterminer les circonstances et les motivations de cet acte.

Décédée le 3 décembre 2025 des suites d’un cancer du sein, Nadiya Sabeh avait été enterrée le samedi 13 décembre. Cette profanation ravive le souvenir d’un précédent marquant au même cimetière, celui de la tombe de DJ Arafat en 2019, et relance le débat sur la sécurisation des sépultures à Williamsville.