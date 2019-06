Procès Boy Djiné : Les aveux glaçants d’un accusé à la barre

Juger pour faux et usage de faux, association de malfaiteurs, détention d’arme illégale, recel et vol en réunion, la bande à Baye Modou Fall alias «Boy Djiné» a comparu aujourd’hui devant le tribunal correctionnel de Dakar.

Revenant sur les faits, la victime, Hamidou Lèye, a expliqué : « Le jour de mon agression, j’étais seul dans le quartier. Tout à coup, des jeunes, qui étaient à bord d’une moto, sont descendus, ils m’ont attaqué avec des couteaux et un d’entre eux m’a poignardé à la tête et à la main. »

Et d’ajouter : « C’est par la suite qu’ils sont partis avec mon sac qui contenait la somme de 13 millions, un téléphone portable et un chéquier. Je reconnais Baye Niasse et Mansour, car ils étaient devant moi. »

Si Baye Niasse et Mansour Diop ont balayé d’un revers de main les accusations du sieur Ly, Amath Dièye, de son côté, a reconnu sans peine être l’auteur de l’agression sur Hamidou Ly : « Je suis ici pour dire rien que la vérité. C’est Mansour Diop alias ‘’Tialé’’, Baye Niasse et moi qui avons agressé Hamidou Lèye. «

« C’était à la veille d’une fête de Korité. On a vu Hamidou et un d’entre nous a signalé que le sieur Hamidou garde toujours de l’argent avec lui. C’est ainsi qu’on l’a attaqué avant de s’emparer de son sac d’argent. Ensuite, on s’est partagé le butin. Mais je ne détenais pas d’arme avec moi », le jour des faits.

