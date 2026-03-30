Le procès des 18 supporters sénégalais, initialement prévu ce lundi, a une nouvelle fois été renvoyé. Cette fois-i, ce sera le13 avril, selon plusieurs sources locales ayant assisté au procès.

Le dossier des 18 supporters de l’équipe nationale de football arrêtés au Maroc depuis le 18 janvier dernier continue de susciter des débats et à envenimer les relations entre le Maroc et le Sénégal. Alors que les procès ont déjà reporté du 16 au 30 mars, voila quil connaît donc un nouveau report en appel à Rabat.

Une situation qui continue de peser lourdement sur les familles et tous ceux qui suivent cette affaire. D’après des informations recueillies sur place, à Rabat, c’est à la demande de parties civiles comme du detenu fraco-algérien défendu par des avocats français que le procès a été reporté.

Pour sa part,la defense assurée par un pool d’avocats dirigé par le sénégalais Patrick Kabu abeau demandé que l’affaire soit vidé, le procureur comme le tribunal sont restés impassibles. Au définitif, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi ferme. Ce sera le 13 avril prochain..