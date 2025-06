Présumé virement frauduleux à Orabank: le Nigérian Usman Danmudi Auwal cueilli à l’AIBD

Un nouveau développement est survenu dans l’enquête concernant le présumé virement frauduleux à Orabank. La Division des investigations criminelles (Dic) a procédé à l’arrestation du ressortissant nigérian Usman Danmudi Auwal à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), alors qu’il tentait de quitter le territoire national. Cet individu, activement recherché depuis le début de l’affaire, avait réussi jusqu’alors à échapper aux investigations.

Présenté comme un chef d’entreprise, Usman Danmudi Auwal a été déféré hier mercredi, au parquet où il fait face à plusieurs accusations graves. Les chefs d’inculpation retenus contre lui comprennent l’association de malfaiteurs, le faux et usage de faux en écritures privées de banque, l’escroquerie, la manipulation frauduleuse de données d’identification de compte bancaire et le blanchiment de capitaux. Ces charges témoignent de la complexité et de la gravité du dossier.

Les enquêteurs de la Dic avaient préalablement établi que le compte bancaire appartenant à Usman Danmudi Auwal figurait parmi les bénéficiaires du virement frauduleux au cœur de cette affaire. Cette découverte avait constitué un élément déterminant dans la piste menant à son arrestation.

Cette interpellation fait suite à celle de Papa Oumar Sambe, précédemment arrêté dans le cadre de la même affaire. Le suspect, qui occupait les fonctions de chargé de protocole à la Cena tout en étant gérant de Post Trading, avait été placé en garde à vue avant que les investigations ne conduisent à cette nouvelle arrestation.

L’enquête se poursuit pour déterminer l’étendue exacte du réseau impliqué dans cette affaire financière complexe.