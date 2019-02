Présidentielle 2019 : Cheikh Issa Sall reçu à Kaffrine

Pour ce quatrième jour de la campagne électorale, El Hadj Issa Sall est actuellement à Kaolack. Il passera par Kahone-Mbirkilane, Boulel- Diank Souf, Malem Hodar Djoulou Mbelbouk, pour terminer par un méga-meeting à Kaffrine.

Le leader du parti devra donc convaincre les Sénégalais à travers son programme Pur 100 qui se décline en six (6) axes.

1- Le premier axe de cette vision, relatif au « développement humain et réduction des inégalités », a pour objectif de capacité le Sénégalais par un meilleur accès aux services sociaux de base.

2- Le deuxième axe, « Construction citoyenne et valorisation culturelle », vise à pétrir un Sénégalais fier, patriote et compétent.

3- Le troisième axe « Équilibre institutionnel et bonne gouvernance » se fixe comme objectif de « favoriser le fonctionnement normal de chaque institution, symbole d’une bonne vitalité démocratique ».

4- « L’économie inclusive et durable », portée par un secteur prive national fort, est le 4ème pilier, base d’une économie inclusive et durable, créatrice de richesses et portée par un secteur privé national fort, dynamique et innovant.

5- Avec l’axe « Paix et Sécurité », il s’agit de réduire l’insécurité dans les agglomérations et renforcer la sécurité aux frontières afin d’instaurer un climat de paix propice à « un développement harmonieux ».

6- Le dernier et 6e axe, « financement, partenariat et suivi-évaluation », veut promouvoir un financement alternatif innovant, souple et solidaire.