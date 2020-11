Président Caf: Me Augustin Senghor obtient le soutien de Macky Sall

Me Augustin Senghor est plein campagne. Ce dernier a été reçu par le chef de l’Etat Macky Sall, d’ailleurs le président de la République, a porté de vive voix au patron du football sénégalais son engagement à le soutenir à briguer le fauteuil de président de la CAF pour succéder au Malgache Ahmad Ahmad, suspendu par la chambre de jugement de la Commission d’éthique de la FIFA.

Reçu en compagnie du ministre des Sports, Matar Ba, et du vice-président de la fédération sénégalaise de football Abdoulaye Sow, tout récemment nommé ministre en charge du logement et de l’urbanisme, Augustin Senghor a décliné à Macky Sall sa feuille de route et obtenu de ce dernier l’assurance qu’il va s’impliquer activement et user de son influence sur le plan diplomatique, pour son élection.