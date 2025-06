Le Président de la République du Sénégal, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, prendra part à la 4ᵉ Conférence internationale sur le financement du développement, prévue du 29 juin au 2 juillet 2025 à Séville, en Espagne.

Organisée sous l’égide des Nations Unies, cette rencontre de haut niveau rassemblera Chefs d’État, dirigeants d’organisations internationales, représentants d’institutions financières et partenaires au développement. Les discussions porteront sur les grands enjeux liés à la mobilisation des ressources pour un développement mondial plus durable, équitable et résilient.

Au cours de son séjour, le président Faye interviendra en séance plénière, participera à plusieurs tables rondes thématiques, et tiendra des rencontres bilatérales avec plusieurs dirigeants et partenaires stratégiques.

Ce déplacement s’inscrit dans la dynamique diplomatique du chef de l’État, qui multiplie les initiatives pour renforcer la position du Sénégal sur la scène internationale et défendre les priorités africaines en matière de développement.