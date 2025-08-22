Présidence, Parlement, Primature : l’urgence de publier les dépenses pour préserver la confiance( Par Doyen Magued Wade)

Sous le magistère des nouvelles autorités, la transparence et la bonne gouvernance sont devenues une réalité. C’est dans ce cadre que s’inscrit l’élaboration et la diffusion du rapport trimestriel d’exécution budgétaire, qui est une obligation de transparence et de reddition des comptes en matière de gestion des finances publiques. Cette obligation incombe au Gouvernement.

Toutefois, dans le dernier rapport, les dépenses relatives aux plus hautes institutions (Présidence de la République et Assemblée nationale), ainsi qu’à la Primature, n’y figurent pas. Le duo, en prenant les rênes du pouvoir, avait alerté l’opinion et condamné la manipulation des données chiffrées par l’ancien régime.

Le peuple doit savoir et ne comprendrait pas cette rétention d’information, qui poserait assurément un problème de crédibilité et de confiance vis-à-vis de nos partenaires financiers, au moment où une mission du FMI séjourne dans notre pays.

Ne prêtons pas le flanc face à une opposition qui veut faire de la transparence son cheval de bataille !

En publiant les dépenses liées à la Présidence, au Parlement et à la Primature, le Gouvernement corrigera et réaffirmera par là même son engagement en faveur de la transparence budgétaire et de la bonne gouvernance financière.

Doyen Magued Wade