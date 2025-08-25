Première édition de Next Sénégal : Une journée inspirante pour la jeunesse et la diaspora

Ce samedi à Paris, Next Sénégal a réuni une communauté dynamique composée d’entrepreneurs, de sportifs, d’experts et de membres de la diaspora sénégalaise autour d’un objectif commun : célébrer l’innovation et soutenir les talents de demain. L’événement a offert aux participants une expérience riche et variée, combinant conférences, masterclass, rencontres avec des mentors et moments de networking. La journée a débuté avec les pitchs des finalistes, suivis d’interviews et de témoignages captivants qui ont marqué le public. Parmi eux, Moustapha Diakhaté, combattant professionnel de MMA, qui a partagé son parcours jalonné de rigueur et de dépassement de soi, encourageant les jeunes Sénégalais et la diaspora à croire en leurs projets. Dans cette même optique, Philippe Simo, entrepreneur et fondateur de la plateforme Investir au Pays, a prodigué des conseils pratiques pour investir intelligemment en Afrique.

Des interventions marquantes et des messages puissants

La journée a également été marquée par les interventions de Seynabou Sy, entrepreneure et journaliste, et Modou Lô, roi des arènes de la lutte sénégalaise. Ce dernier a livré un message fort aux jeunes : « La réussite ne s’offre pas, elle se conquiert… Vous vivrez des rejets, peut- être des trahisons, des nuits d’angoisse, des lendemains incertains. Mais souvenez-vous : dans la douleur naît la grandeur. Chaque chute est une leçon, chaque critique une opportunité, chaque échec un tremplin. La persévérance est votre arme.»

C’est dans cette logique de dépassement de soi et de concrétisation des ambitions que Claudia Senghor a animé une masterclass stratégique. L’objectif était clair : offrir aux participants un cadre structuré pour transformer les idées inspirantes présentées lors des pitchs en projets tangibles et viables. Elle a abordé les opportunités d’investissement au Sénégal, détaillé les démarches indispensables pour se lancer et mis en lumière les secteurs porteurs, tout en favorisant les échanges avec des mentors expérimentés.

Une première édition réussie

L’évènement a pu compter sur le soutien de LemFi, application de transfert d’argent dédiée à la diaspora, ainsi que de SOP NABY France. Rythmée par des pitchs, une masterclass et des échanges riches, la journée s’est conclue par la remise des prix aux finalistes, dont la lauréate Yaye Awa Ndiaye est repartie avec une dotation de 5 500 euros. Un cocktail de clôture et un moment de networking ont permis de créer de nouvelles synergies et d’envisager des collaborations futures.

Cette première édition a démontré que NEXT SÉNÉGAL dépasse le cadre d’un simple

concours : c’est une véritable plateforme d’opportunités, d’inspiration et de mise en relation entre la diaspora et le Sénégal. « Nous sommes fiers de cette première édition et impatients de préparer la prochaine, pour continuer à révéler les talents de notre jeunesse et de notre diaspora », a souligné El Bachir

Dieng, fondateur de NEXT SÉNÉGAL.