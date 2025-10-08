En visite au cimetière militaire de Thiaroye, près de Dakar, le Premier ministre burkinabè, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a honoré la mémoire des tirailleurs africains massacrés en 1944 par l’armée française pour avoir réclamé leurs salaires.

Il a salué « des héros tombés pour la justice » et appelé à préserver leur mémoire comme un repère pour la marche de l’Afrique vers la souveraineté et la dignité. Le massacre de Thiaroye reste une « blessure ouverte dans la conscience de l’humanité », a-t-il rappelé.

Cette visite s’est tenue en marge du Forum Invest in Senegal, en présence de plusieurs dirigeants africains, dont les chefs de gouvernement du Niger et du Sénégal ainsi que le vice-président sud-africain.