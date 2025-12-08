Prédiction Économique au SÉNÉGAL : Optimisme d’une Résilience, au-delà du « Mois de MARS, 2026 de tous les Dangers »

Dakar, décembre 2025, la publication d’une analyse pointant « Mars 2026, le mois de tous les dangers » pour les finances sénégalaises a jeté un éclairage brut sur un pic d’endettement à venir. Ce constat, s’il n’est pas erroné sur le plan comptable, offre pourtant une vision parcellaire et statique d’une réalité économique autrement plus dynamique. Loin d’être au bord du précipice, le Sénégal est engagé dans une restructuration stratégique profonde de son économie, appuyée sur des fondamentaux solides, une gouvernance renouvelée et un potentiel de transformation sans précédent. Par ailleurs, même si ces craintes sont légitimes in fine. Contre le pessimisme ambiant, une analyse exhaustive des réformes en cours, de la vision à long terme et des atouts comparatifs du pays milite en faveur d’un optimisme raisonné.

1. Mars 2026 : un Pic à Gérer, non une Fatalité

Le projet de loi de finances 2026 identifie effectivement un défi de liquidité majeur en mars prochain, avec un service de la dette record de 747 milliards FCFA, incluant le remboursement de 219 milliards au titre des Eurobonds de 2018. Ce « mur de la dette » est l’héritage tangible de pratiques de gestion opaques et d’engagements massifs non comptabilisés, que le gouvernement actuel a eu le courage de révéler et de consolider. Cet épineux héritage, estimé à près de 11 milliards de dollars est une anomalie vertigineuse par rapport à la moyenne des pays émergents (1% du PIB) selon le Pr Abdoulaye Nadiaye qui explique la pression immédiate.

Cependant, réduire la situation sénégalaise à ce seul pic serait une erreur. La stratégie du gouvernement, articulée autour d’un ajustement « à visage humain », vise précisément à traverser cette zone de turbulence sans sacrifier les acquis sociaux ni les perspectives de croissance. La levée anticipée de dette sur le marché régional UMOA, certes ambitieuse, s’appuie sur une confiance régionale persistante, comme en attestent les taux de souscription régulièrement supérieurs à 150% aux adjudications. Cette résilience du marché intérieur est un premier signal fort.

2. La Restructuration silencieuse : Gouvernance, Transparence et Civisme Fiscal

Plutôt qu’une restructuration formelle de la dette,une option relativement rejetée pour ses coûts réputationnels élevés et ses effets d’entraînement régionaux potentiellement déstabilisateurs dans l’UEMOA, le Sénégal a engagé une restructuration interne de son modèle économique et fiscal. Le PLF 2026 en est le fer de lance.

· Un Civisme Fiscal Impératif : Face à l’héritage financier, l’élargissement de l’assiette fiscale n’est pas un choix mais une nécessité de souveraineté. Les mesures comme la taxation du mobile money ou le prélèvement de 1% sur le chiffre d’affaires de certaines entreprises visent à instaurer une équité contributive. Leur succès, comme le souligne le Dr Seye (2025.), dépend d’une communication pédagogique et d’une transparence absolue sur l’affectation des fonds. En montrant que l’impôt finance les services publics et les infrastructures, l’État transforme une contrainte en projet de société. L’inspiration du modèle rwandais, où la rigueur budgétaire a été acceptée car corrélée à des progrès tangibles, est ici pertinente.

· La Rationalisation des Subventions : La baisse récente des prix des carburants, souvent présentée comme un geste politique, s’inscrit en réalité dans une rationalisation plus large des subventions à l’énergie (baisse de 30 à 40% prévue en 2026). Couplée à la chute mondiale du baril, elle démontre une gestion pragmatique visant à réduire une dépense dévoreuse de ressources, sans explosion sociale. C’est un rééquilibrage difficile mais nécessaire.

· Le Rebasing 2021 : Une Nouvelle Boussole Économique : La récente révision du PIB en base 2021, augmentant la richesse nationale de 13,5%, est bien plus qu’un ajustement technique. En intégrant pleinement le poids de l’informel, des services et des nouvelles activités, elle offre une photographie réaliste de l’économie. Conséquence majeure : le ratio dette/PIB se redresse mécaniquement, passant de 90,8% à 80% en 2021. Cet outil statistique robuste renforce la crédibilité du pays dans ses négociations et offre une marge de manœuvre pour des réformes plus progressives.

3. Le Potentiel Transformateur : Pétrole, Gaz et Vision 2050

La traversée de la zone de turbulence actuelle ne prend son sens qu’au regard du colossal potentiel de transformation qui s’ouvre à partir de 2025-2026.

· L’Aube Énergétique : Le démarrage de la production du projet gazier GTA (Grand Tortue Ahmeyim) et l’exploitation pétrolière à venir marquent un tournant historique. Ces ressources ne sont pas envisagées comme une simple rente, mais comme le levier d’une diversification économique accélérée. La leçon des contre-exemples, comme le Ghana, a été retenue : l’État s’engage à canaliser ces revenus via un fonds souverain transparent, priorisant les investissements dans les infrastructures, l’éducation, la santé et les énergies renouvelables pour préparer l’après-pétrole.

· Un Nouveau Paradigme avec le FMI : Les négociations en cours avec le Fonds Monétaire International ne sont pas une quête d’aide d’urgence, mais la recherche d’un programme « sur mesure ». Le Sénégal y négocie en position de force, s’appuyant sur ses fondamentaux (croissance résiliente à 11,8% au T2-2025), ses engagements d’investissement (23 milliards de dollars annoncés lors du forum « Invest in Sénégal ») et ses futures ressources. L’objectif est un accord qui valide la stratégie d’ajustement interne, renforce la confiance des marchés sans exiger une austérité brutale, et accompagne la transition vers une économie diversifiée. Un tel accord, potentiellement annoncé dans les mois à venir, serait « l’événement majeur » capable de désamorcer les craintes sur mars 2026.

· La Vision Sénégal 2050 : Ces efforts s’inscrivent dans un cadre à long terme ambitieux. La Vision Sénégal 2050 projette une économie résiliente, verte et inclusive. Les réformes douloureuses d’aujourd’hui assainissement des finances, élargissement de l’assiette fiscale, rationalisation des dépenses ont pour but de créer l’environnement macroéconomique stable indispensable à la réalisation de cette vision. Il s’agit de construire les fondations avant l’arrivée des flux financiers significatifs.

Conclusion : La Résilience comme marque de fabrique

Le Sénégal affronte une conjonction de défis hérités et cycliques avec une approche qui rompt avec les dogmes: “Prédiction n’étant point Prophétie”. La stratégie est risquée mais cohérente : assainir aujourd’hui pour investir demain, imposer l’effort collectif tout en protégeant les plus fragiles, négocier avec les institutions internationales sans sacrifier la souveraineté du projet national.

Les atouts qui militent pour l’optimisme sont tangibles : une stabilité politique et démocratique rare dans la région, un capital humain de qualité, une diaspora investie, une position géostratégique de hub, et un potentiel énergétique et minier de premier ordre.

Mars 2026 sera un test de liquidité, certes. Mais c’est avant tout un test de la crédibilité de la nouvelle gouvernance économique sénégalaise. En faisant preuve de transparence, de pédagogie et d’une exécution rigoureuse de son budget de transition, le Sénégal a les moyens de transformer ce « mois de tous les dangers » en une démonstration éclatante de sa résilience et de la solidité de son nouveau modèle. La route est étroite, mais le cap est clair : traverser la turbulence aiguë pour se positionner, dès la seconde moitié de la décennie, comme une économie émergente robuste et un modèle de réussite africain.

Dr. Seydina Oumar Seye.