Pont de Cambérene : Dethié Fall lance les travaux de la dégradation du talus affaissé

Ce jeudi 19 mars 2026, le ministre des Infrastructures s’est rendu ce matin sur la VDN2 pour lancer les travaux sur le Pont de Cambérene dont le Talus s’était affaissé.

Il en a profité pour déclarer qu’il saisira la semaine prochaine L’ARCOP pour que désormais toutes les entreprises qui ne font pas un travail de qualité soient éliminées de l’exécution des marches publics pour une durée de 02 ans voire 05 ans ou au delà en fonction de la nature du défaut car on ne peut leur laisser la latitude de faire ce qu’elles veulent avec l’argent du contribuable.