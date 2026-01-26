C’est une opération de communication qui fait actuellement beaucoup de bruits sur les réseaux sociaux. Dans des posts largement partagés, il se raconte qu’une «révision ordinaire des listes électorales se tiendra du 1er Février 2026 au 31 Juillet 2026».

Et les auteurs de cette capsule demandent aux citoyens de la partager largement dans leur entourage. Informée de cette situation, Kéwoulo, qui a mené sa petite enquête, est en mesure de faire savoir que les informations partagées à partir dans cette capsule sont fausses. «Il n’a aucune révision ordinaire à l’ordre du jour. Et, si jamais elle devait voir le jour, ce ne sera pas avant mars et avril. Quand on va vers une élection on ne fait une révision ordinaire; on fait une révision exceptionnelle. » Ont fait savoir des sources consultées par Kéwoulo.

Pour ces sources, les auteurs de cette capsule se sont certainement inspirés de la date de la dernière révision ordinaire pour créer leur temps de communication. A en croire des experts en matière électorale, «seul le président de la République est habilité à ordonner une révision exceptionnelle des listes électorales. Et c’est par décret qu’il fixe les dates et les contours.»

Se fondant sur l’article L37 alinéa 5 du Code Électoral, «à la veille de chaque élection générale, une révision exceptionnelle est décidée par décret. C’est le décret qui en fixe les opérations et les délais du contentieux. Dans ce cas, il n’y aura pas de révision ordinaire.» Or, les années 2027-2027 coïncident avec le renouvellement général des conseillers départementaux et municipaux. Par conséquence, il ne peut y avoir de révision ordinaire. Seule une révision exceptionnelle peut intervenir. Et le Président Bassirou Diomaye Faye n’a pour le moment pas ce dossier sur sa table.