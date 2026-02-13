Politique: Mimi Touré exclut le bruyant Bougar Diouf de la coalition “Diomaye Président”

C’est une décision très attendue que la Supérieure générale de la coalition «Diomaye Président » vient de rendre publique. Ce vendredi, Mme Aminata Touré a décidé d’exclure son camarade du projet de scission Sonko-Diomaye de la coalition qu’ils avaient mise en place.

Politicien amateur sans véritable base politique connue, l’ancien étudiant — dont aucun promotionnaire ne saurait dire quel métier il exerce — s’est fait connaître ces derniers temps par ses diatribes contre le Premier ministre, Ousmane Sonko.

Ancien de l’Université de Dakar, Bougar Diouf est à la tête d’un mouvement politique, l’UPS (Union des Panafricanistes du Sénégal), dont personne ne connaît d’autres membres en dehors de son fondateur. Comme lui, ils sont nombreux, ces parfaits inconnus, à avoir accompagné Mimi Touré dans la mise en place de cette coalition qu’ils ambitionnent de voir remplacer celle, victorieuse à la dernière présidentielle, bâtie autour de la personne d’Ousmane Sonko.

Outre Bougar Diouf, figure également l’ancien carreleur Sidy Moctar Coly, qui s’est fait connaître des Sénégalais à la faveur de ce coup d’éclat. Si Bougar Diouf a accepté d’être en première ligne pour s’attaquer directement à Ousmane Sonko, quitte à y perdre sa liberté, Sidy Moctar Coly, pour sa part, a joué un rôle plus discret : après s’être introduit dans la coalition dirigée par Aïda Mbodj, il aurait récupéré les numéros de partisans favorables afin de monter cette nouvelle coalition dédiée au président Diomaye Faye.

Si Sidy Moctar Coly s’est fait discret ces derniers temps, Bougar Diouf, grisé par une soudaine notoriété, a voulu s’affranchir de l’autorité de Mimi Touré, allant jusqu’à la défier sur la question du soutien — ou non — à la candidature de Macky Sall au poste de Secrétaire général de l’ONU.

Alors que certains observateurs de la vie politique sénégalaise parient sur un possible rapprochement entre Diomaye Faye et le parti de l’ancien président Macky Sall, d’éventuelles retrouvailles entre Mimi Touré et des responsables de l’APR ne semblent pas à l’ordre du jour. Et si d’aucuns continuent d’y croire — car, en politique, il ne faut jamais dire jamais —, la décision de sanctionner Bougar Diouf vient rappeler que la pomme de discorde avalée par Mimi Touré lors de sa rupture avec Macky Sall conserve encore toute son acidité.

Comme il n’a pas sa langue dans sa poche, le principal concerné par cette mesure d’exclusion a fait savoir que Mimi Touré n’a aucune prérogative pour l’écarter d’une coalition qu’ils auraient, selon lui, bâtie dans le dos d’Aïda Mbodj.