Politique : Me Moussa Diop va retirer sa plainte contre Barthélémy Dias, après une réconciliation survenue hier

Suite à une médiation conduite par le leader de “Pastef les Patriotes”, Me Moussa Diop a décidé de retirer sa plainte contre celui qu’il reprochait, d’avoir tenu des propos diffamatoires et injurieux. D’ailleurs, c’est ce mardi 24 novembre que Barthélémy Dias devra se présenter au Tribunal après la citation directe qui lui avait été servie par Me Moussa Diop.

Y’aura t-il une alliance entre les trois ou pas ? Pour le moment Ousmane Sonko, s’est tout simplement réjoui d’avoir rassembler les deux hommes à son domicile.

” Je tiens à remercier très sincèrement mes frères Me Moussa Diop et Barthélémy Dias d’avoir répondu favorablement à mon invitation et accepté de résoudre leur malentendu à l’africaine (….)”, a posté le leader de Pastef sur sa page Facebook.