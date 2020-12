Politique : Quand Idy se défoule avec des pas de danse pour le général Macky

Idrissa Seck a surpris plus d’un, hier, au CICAD, lors de la remise du Prix du président de la République pour la recherche par le Cames, où il a assuré le show sans retenue. Selon Les Échos qui vend la mèche dans sa livraison de ce mercredi, le public, surpris et médusé, a fini par être amusé par les pas de danse du président du parti Rewmi.

Non seulement il a fait acte d’allégeance, mais le président du Conseil économique, social et environnemental (CESE) s’est permis, quand la chanteuse de la Troupe nationale a entonné une chanson à l’honneur de Macky Sall, d’esquisser des pas de danse, tout en battant des mains, devant son nouveau boss : le Président Macky Sall.

Idrissa Seck ne s’est pas arrêté là. D’après le Quotidien, quand Macky était au parloir, Idy a poursuivi son show, en se mettant debout après chaque bout de phrase du chef de l’État, avec des applaudissements nourris. Sans doute pour montrer à l’opinion que le “mbourou ak soow” a déjà été concocté et doit être consommé en toute circonstance.