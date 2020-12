Politique : Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly fait de graves révélations «Macky a accepté d’amnistier Karim, mais c’est Wade qui bloque le dossier »

«Sur recommandation du Khalife Général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, le président de la République, Macky Sall a accepté d’accorder une amnistie générale à Karim Wade, mais c’est Me Wade qui bloque le dossier ». La révélation est du député, Serigne Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly. Il explique pourquoi et comment dans cette interview accordée à iGFM.

« Moi et Me Assane Dioma Ndiaye avions déjà travaillé sur un projet de loi d’amnistie générale en faveur de Karim Wade. Et au moment de le déposer à l’Assemblée nationale, le président Abdoulaye Wade m’a convoqué en même temps que Me Seydou Diagne, Doudou Wade et Serigne Cheikh Mbacké Dolly, mon grand frère, pour me demander de mettre un terme à cette initiative. Il m’a clairement demandé de ne pas soumettre cette proposition de loi d’amnistie à l’Assemblée nationale, sous prétexte qu’on aurait du demandé sa permission avant de prendre une quelconque initiative sur des questions qui concernent son fils», a d’abord laissé entendre Serigne Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly.

Le député qui se dit toujours stupéfait par la décision de Me Wade, a tout de même souligné que Macky Sall avait déjà déclenché la procédure, en donnant des instructions aux députés de la coalition au pouvoir. « Il est également très important de souligner que, durant cette même période, le Chef de l’État Macky Sall avait donné des instructions au Groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar d’étudier le projet de loi pour l’amnistie de Karim Wade », va-t-il précisé.

Le député de Bokk Gis Gis d’ajouter: « Je vous affirme et vous confirme que le Président Macky Sall est d’accord pour amnistier Karim Wade, mais c’est Wade qui bloque le processus. Macky Sall a pris cette décision suite à la demande du Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Le Khalife avait également demandé à Abdoulaye Wade de ne pas s’opposer à cette loi d’amnistie pour Karim, mais Wade n’a pas encore donné une suite favorable à cette demande ».

D’après les informations que je détiens, cette position de l’ancien président du Sénégal est motivée par une question d’honneur. Puisque accepter l’amnistie pour Karim, reviendrait selon lui à reconnaître en quelque sorte que toutes les charges imputées à sont son fils sont avérées. C’est la seule et simple raison pour laquelle, il bloque ce dossier. Par ailleurs, il souhaite que le procès soit rouvert, car jusqu’à présent, il dénonce une injustice à l’encontre de son fils.