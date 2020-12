Politique : Audience secrète entre Macky Sall et l’ex Maire de Dakar Khalifa Sall , Souleymane Jules Diop fait une grosse révélation

« Je n’ai pas le droit de déflorer le contenu de leurs discussions qui, elles-mêmes, n’ont jamais été évoquées ici de toute façon. Mais oui Khalifa a été échanger et discuter avec le Président Macky Sall.» C’est une c’est une révélation de Souleymane Jules Diop même s’il ne dit pas où et quand, voire même comment.

Khalifa Sall a rencontré le président Macky Sall. C’est ce qu’a, en tout cas, révélé le représentant du Sénégal à l’Unesco, Souleymane Jules Diop ce dimanche à l’émission “le Grand Jury” de la Rfm.

«Le président rencontre ses opposants. Oui il les rencontre. Y compris ceux qui disent qu’ils ne veulent pas le voir. Par exemple, Khalifa Sall. Oui ils se sont rencontrés. Afin il est allé le trouver. Ils se sont parlés, ils ont échangé », a-t-il dit, propos relayés iGFM .

Sur les détails, il n’en sert pas plus. Peut-être que Barth bras-droit de Khalifa et farouche opposant de Macky reviendra sur le pourquoi de cette rencontre, d’autant plus qu’il se susurre le bruit d’une amnistie en route vers l’assemblée nationale, amnistie destinée à Karim Wade et Khalifa Sall

Un proche du président avait récemment assuré que l’ancien président Abdoulaye Wade et Macky se voyait discrètement et sans bruit .