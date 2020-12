Polémique 3ème mandat : “Landing Savané dit non à une troisième candidature de Macky Sall

“Le leader d’ AJ/PADS est au crépuscule de sa carrière politique“, d’après Salihou Keïta. Le responsable apériste de Dakar Plateau, non moins Dg du CICES, semble ne pas apprécier la sortie de Landing Savané sur le troisième mandat.

“Nous pensons que Landing Savané est dépassé par la politique et ses positions ne riment plus avec l’actualité. Car évoquer un troisième mandat du Président de la République en ces temps où l’urgence est ailleurs, c’est méconnaître les exigences et préoccupations des sénégalais“, souligne le responsable APR de Dakar Plateau. Selon le Dg du CICES, le leader d’Aj devait “surtout se préoccuper de la Covid-19 qui menace d’une deuxième vague et l’émigration clandestine“.